81 партия мяса изъята в Псковской области в 2018 году

17:30, 19 февраля 2019, ПАИ

За 2018 год специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области проверили 184 объекта, реализующих мясо, в том числе 137 организаций розничной торговли, 38 предприятий общественного питания, 2 мясоперерабатывающих предприятия, 7 предприятий оптовой торговли. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном ведомстве, по результатам проверок забракована и изъята из оборота 81 партия объёмом 102 килограмма мясных и птицепродуктов, находящихся в обороте с нарушением обязательных требований.

Проведены лабораторные исследования 486 образцов мясной и птицеводческой продукции, из них 43 пробы по санитарно-химическим показателям (неудовлетворительных нет), 88 проб по физико-химическим показателям (неудовлетворительных нет), 355 проб на микробиологические показатели (20 неудовлетворительные).

Наличие ГМО, антибиотиков, радиоактивных веществ в пробах мяса и мясной продукции не обнаружено.

За выявленные нарушения 28 должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей привлечены в соответствии с КоАП РФ к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 95 тысяч рублей.

Основными нарушениями действующего законодательства явились неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарное содержание помещений предприятий, отсутствие необходимых товарно-сопроводительных документов на продукцию, несоблюдение условий хранения и транспортировки продукции, правил личной гигиены персоналом, наличию необходимой маркировки продукции, несоответствие продукции требованиям нормативной документации.