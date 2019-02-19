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Общество

Роструд оштрафовал Центр соцобслуживания Себежского района за отсутствие у работников психиатрического освидетельствования

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности Центр социального обслуживания Себежского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В ходе проверки было установлено, что к исполнению трудовых обязанностей допустили сотрудников, работающих в условиях повышенной опасности, без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования. Выявленное нарушение стало основанием для наложения административного штрафа.

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