Роструд оштрафовал Центр соцобслуживания Себежского района за отсутствие у работников психиатрического освидетельствования
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности Центр социального обслуживания Себежского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
В ходе проверки было установлено, что к исполнению трудовых обязанностей допустили сотрудников, работающих в условиях повышенной опасности, без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования. Выявленное нарушение стало основанием для наложения административного штрафа.