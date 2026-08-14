Два человека пострадали в ДТП из-за лопнувшего колеса в Островском округе

23:34, 14 августа 2026, ПАИ

У BMW X6 на трассе лопнуло заднее правое колесо – машина выехала на встречную полосу, вылетела в кювет и перевернулась возле деревни Юршино в Островском районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель BMW и две пассажирки – 1978 и 2004 годов рождения. Всех пострадавших госпитализируют.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения, бригады скорой помощи и медицины катастроф. Обстоятельства происшествия выясняются.