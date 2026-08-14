Два человека пострадали в ДТП из-за лопнувшего колеса в Островском округе
У BMW X6 на трассе лопнуло заднее правое колесо – машина выехала на встречную полосу, вылетела в кювет и перевернулась возле деревни Юршино в Островском районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель BMW и две пассажирки – 1978 и 2004 годов рождения. Всех пострадавших госпитализируют.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения, бригады скорой помощи и медицины катастроф. Обстоятельства происшествия выясняются.
В ряде водоёмов Псковской области купание запрещено из‑за несоответствия санитарным нормам
Центр здоровья в поликлинике № 1 в Великих Луках принимает пациентов без направления терапевта