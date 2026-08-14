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Общество

В ряде водоёмов Псковской области купание запрещено из‑за несоответствия санитарным нормам

Специалисты провели мониторинг качества воды и песка на пляжах в Псковской области в целях обеспечения санитарно‑эпидемиологического благополучия населения. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора назвали безопасные и непригодные для купания места.

Фото: ПАИ

По данным лабораторных исследований на 14 августа, ряд акваторий не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685‑21 по микробиологическим показателям. Купание признано небезопасным:

  • в реке Великой в районе городского пляжа в Пскове (улица Красноармейская);
  • на городском пляже в Великих Луках (река Ловать) – по качеству воды и песка;
  • в озере Балаздынь (Великолукский муниципальный округ, ДОЛ «Берёзка») – по качеству воды.

Администрации Пскова, Великих Лук и руководство ДОЛ «Берёзка» уведомлены о необходимости ограничить эксплуатацию указанных зон рекреации. Отдыхающим рекомендовано обращать внимание на информационные знаки, запрещающие купания.

Одновременно ведомство представило перечень водных объектов, пригодных для купания по состоянию на 14 августа.

  • муниципальный пляж «Гороховое озеро» (Островский муниципальный округ);
  • пляж пансионата «Маево» (озеро Смертное, Новосокольнический муниципальный округ);
  • пляж «Мальская долина» (озеро Мальское, Печорский муниципальный округ, д. Рогово);
  • пляж загородного отеля «Плесков» (озеро Псковское, Печорский муниципальный округ, Новоизборская волость, урочище Антонова Губа);
  • пляж загородного отдыха «Лукоморье» (озеро Псковское, Печорский муниципальный округ, деревня Молочково‑Дубенец);
  • пляж турбазы «Алоль» (озеро Зверино, Пустошкинский муниципальный округ, деревня Холюны);
  • пансионат «Кривск» (Печорский муниципальный округ, деревня Кривск);
  • санаторий «Гороховое озеро» (Гороховое озеро, Островский муниципальный округ);
  • санаторий «Голубые озёра» (озеро Малый Иван, Невельский муниципальный округ);
  • детский палаточный лагерь «Мультирайдерс» (Гдовский муниципальный округ, озеро Забельское);
  • ДОЛ «Ленок» (озеро Березово, Невельский муниципальный округ);
  • ДОЛ «Зеркальный» (озеро Ужинское, Гдовский муниципальный округ);
  • ДОЛ «Звёздный» (озеро Большой Иван, Невельский муниципальный округ);
  • ДОЛ «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, Невельский муниципальный округ);
  • ДОЛ «Алые паруса» (озеро Гороховое, Островский муниципальный округ);
  • ДОЛ «Радуга» (озеро Ужинское, Гдовский муниципальный округ);
  • ДОЛ «Космос» (озеро Урицкое, Великолукский муниципальный округ, деревня Урицкое).

В рамках мониторинга по состоянию на 14 августа 37 проб воды исследовано по санитарно‑химическим показателям, 67 – по микробиологическим, 39 проб почвы (песка) – по микробиологическим и паразитологическим показателям. В водоёмах, где купание не разрешено, вода не исследуется.

Роспотребнадзор рекомендует жителям и гостям региона использовать для отдыха только официальные пляжи, где качество воды и безопасность береговой территории подтверждены специалистами.

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