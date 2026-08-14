В ряде водоёмов Псковской области купание запрещено из‑за несоответствия санитарным нормам

23:02, 14 августа 2026, ПАИ

Специалисты провели мониторинг качества воды и песка на пляжах в Псковской области в целях обеспечения санитарно‑эпидемиологического благополучия населения. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора назвали безопасные и непригодные для купания места.

По данным лабораторных исследований на 14 августа, ряд акваторий не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685‑21 по микробиологическим показателям. Купание признано небезопасным:

в реке Великой в районе городского пляжа в Пскове (улица Красноармейская);

на городском пляже в Великих Луках (река Ловать) – по качеству воды и песка;

в озере Балаздынь (Великолукский муниципальный округ, ДОЛ «Берёзка») – по качеству воды.

Администрации Пскова, Великих Лук и руководство ДОЛ «Берёзка» уведомлены о необходимости ограничить эксплуатацию указанных зон рекреации. Отдыхающим рекомендовано обращать внимание на информационные знаки, запрещающие купания.

Одновременно ведомство представило перечень водных объектов, пригодных для купания по состоянию на 14 августа.

муниципальный пляж «Гороховое озеро» (Островский муниципальный округ);

пляж пансионата «Маево» (озеро Смертное, Новосокольнический муниципальный округ);

пляж «Мальская долина» (озеро Мальское, Печорский муниципальный округ, д. Рогово);

пляж загородного отеля «Плесков» (озеро Псковское, Печорский муниципальный округ, Новоизборская волость, урочище Антонова Губа);

пляж загородного отдыха «Лукоморье» (озеро Псковское, Печорский муниципальный округ, деревня Молочково‑Дубенец);

пляж турбазы «Алоль» (озеро Зверино, Пустошкинский муниципальный округ, деревня Холюны);

пансионат «Кривск» (Печорский муниципальный округ, деревня Кривск);

санаторий «Гороховое озеро» (Гороховое озеро, Островский муниципальный округ);

санаторий «Голубые озёра» (озеро Малый Иван, Невельский муниципальный округ);

детский палаточный лагерь «Мультирайдерс» (Гдовский муниципальный округ, озеро Забельское);

ДОЛ «Ленок» (озеро Березово, Невельский муниципальный округ);

ДОЛ «Зеркальный» (озеро Ужинское, Гдовский муниципальный округ);

ДОЛ «Звёздный» (озеро Большой Иван, Невельский муниципальный округ);

ДОЛ «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, Невельский муниципальный округ);

ДОЛ «Алые паруса» (озеро Гороховое, Островский муниципальный округ);

ДОЛ «Радуга» (озеро Ужинское, Гдовский муниципальный округ);

ДОЛ «Космос» (озеро Урицкое, Великолукский муниципальный округ, деревня Урицкое).

В рамках мониторинга по состоянию на 14 августа 37 проб воды исследовано по санитарно‑химическим показателям, 67 – по микробиологическим, 39 проб почвы (песка) – по микробиологическим и паразитологическим показателям. В водоёмах, где купание не разрешено, вода не исследуется.

Роспотребнадзор рекомендует жителям и гостям региона использовать для отдыха только официальные пляжи, где качество воды и безопасность береговой территории подтверждены специалистами.