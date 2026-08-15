До +26 градусов прогнозируют в Псковской области
Переменную облачность с кратковременными дождями прогнозируют в Псковской области сегодня, 15 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Будет дуть умеренный западный ветер. Днём столбики термометров покажут от +21 до +26 градусов.
В Пскове днём ожидается погода без существенных осадков, воздух прогреется до +24...+26.
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