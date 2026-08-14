В Пскове прошло обучение наблюдателей‑блогеров для работы на избирательных участках
В Пскове прошло обучение наблюдателей‑блогеров для работы на избирательных участках в дни голосования. Мероприятие организовано Общественной палатой Псковской области совместно с избирательной комиссией региона в партнёрстве с Псковским государственным университетом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.
Председатель Общественной палаты Александр Седунов отметил, что обучение позволит наглядно продемонстрировать принципы открытости, прозрачности и гласности избирательного процесса.
По словам председателя региональной комиссии Игоря Сопова, важно не просто наблюдать за ходом голосования, но и разбираться в процедуре работы участка, в том числе знать, где разрешено вести фото‑ и видеосъёмку.
В ходе программы эксперты рассказали блогерам об инструментах соцсетей и этичных подходах к освещению выборов. Медиамаркетолог Дарья Елчева поделилась SMM‑приёмами для привлечения аудитории, а видеомонтажёр Антон Иванов провёл мастер‑класс «От идеи до кадра» и показал, как обрабатывать отснятый материал.
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