В Пскове прошло обучение наблюдателей‑блогеров для работы на избирательных участках

22:49, 14 августа 2026, ПАИ

В Пскове прошло обучение наблюдателей‑блогеров для работы на избирательных участках в дни голосования. Мероприятие организовано Общественной палатой Псковской области совместно с избирательной комиссией региона в партнёрстве с Псковским государственным университетом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

Председатель Общественной палаты Александр Седунов отметил, что обучение позволит наглядно продемонстрировать принципы открытости, прозрачности и гласности избирательного процесса.

По словам председателя региональной комиссии Игоря Сопова, важно не просто наблюдать за ходом голосования, но и разбираться в процедуре работы участка, в том числе знать, где разрешено вести фото‑ и видеосъёмку.

В ходе программы эксперты рассказали блогерам об инструментах соцсетей и этичных подходах к освещению выборов. Медиамаркетолог Дарья Елчева поделилась SMM‑приёмами для привлечения аудитории, а видеомонтажёр Антон Иванов провёл мастер‑класс «От идеи до кадра» и показал, как обрабатывать отснятый материал.