Контрабанду табачных изделий пресекли пограничники в Пыталовском районе

08:59, 20 февраля 2019, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Лудонка» в Пыталовском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения табачных изделий через государственную границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Сигареты пограничники обнаружили в легковом автомобиле «Фольксваген Пассат», следующем на выезд из Российской Федерации под управлением 60-летнего гражданина одного из сопредельных государств.

В ходе осмотра транспортного средства специалисты обратили внимание на явные признаки укрытия посторонних предметов в полости между кузовом и термической защитой выхлопной системы, а также в пространстве между кузовом автомобиля и защитой бензобака.

«Вложения в данных технологических полостях визуально заметить очень сложно, но благодаря профессионализму и умелому применению технических средств пограничники пресекли попытку скрытого перемещения табачной продукции через границу», - отметили в управлении.

В общей сложности специалисты извлекли несколько десятков пачек табачных изделий, произведенных на территории Белоруссии, и передали их сотрудникам компетентных органов для проведения проверки по данному факту и принятия соответствующего решения