150 человек пройдут обучение в рамках модуля «Политический лидер» Высшей партийной школы «Единой России»

10:35, 20 февраля 2019, ПАИ

Экспертная группа первого модуля Высшей партийной школы «Единой России» «Политический лидер» по итогам всех испытаний из более чем 6,6 тысяч участников отобрала 150 слушателей. Из них 50 приступят к учебе с 25 февраля, еще 100 пройдут обучение в следующих потоках в марте-апреле, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Конкурс на участие в проекте составил 44 человека на место. Среди 150 отобранных слушателей – государственные служащие, предприниматели, руководители предприятий, юристы, преподаватели, депутаты представительных органов власти различного уровня, врачи и сотрудники региональных отделений партии.

Первый заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Ольга Баталина отметила, что для «Единой России» кадровые проекты – это возможность увидеть, отобрать в регионах ярких перспективных политических лидеров, помочь им получить дополнительные знания и компетенции, вовлечь в работу партии.

«Мы внимательно изучили все поступившие заявки. Те, кто уже в ближайшее время начнет обучение в рамках «Политического лидера», это участники, имеющие опыт политической, общественной деятельности, участия в избирательных кампаниях и серьезный потенциал для дальнейшего развития в политике. Помимо этого, участникам будем предлагать участие в проекте «ПолитСтартап», в следующих образовательных модулях в рамках Высшей партийной школы, проектной работе партии», – подчеркнула она.

В свою очередь научный руководитель Высшей партийной школы, профессор МГИМО и Высшей школы экономики Оксана Гаман-Голутвина подчеркнула, что Высшая партийная школа «Единой России», безусловно, представляет собой не только инструмент повышения квалификации партийных функционеров, что также важно для любой современной партии, но и инструмент поиска и выдвижения новых политических лидеров. «Во всем многообразии образовательных практик и лидерских конкурсов в современной России Высшая партийная школа отличается, в первую очередь, ориентацией на выборные процедуры и публичную политику», – считает она.

Отметим, модуль «Политический лидер» включает обучающие занятия, тренинги по политическому позиционированию, планированию избирательной кампании, современным коммуникациям, конфликтологии, оценке рисков. Слушатели пройдут обучение у федеральных политиков, ведущих политтехнологов и политконсультантов страны, известных телеведущих и профессиональных педагогов. В общей сложности образовательный курс рассчитан на неделю и пройдет в Москве. По итогам учебы участники проекта войдут в кадровый резерв партии.