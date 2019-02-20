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Общество

В псковском клубе председателей советов многоквартирных домов обсудили вопросы контроля и изменения правил благоустройства

В Пскове прошла  встреча председателей Советов многоквартирных домов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в ходе встречи участники заслушали информацию по правилам безопасности, связанным с использованием газового оборудования в многоквартирных домах, им напомнили о проводимом до 28 февраля общественном обсуждении изменений в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова.

Председатель общественного совета при Государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов рассказал, что на сайте администрации Пскова  будет проходить  рейтинговое  голосование за  общественные территории, которые в 2019 году заявлены для благоустройства. Он попросил председателей многоквартирных домов  пригласить к участию в выборе территории для благоустройства жителей их домов и микрорайонов.

Начальник контрольного управления Наталья Симонова рассказала о функционале нового Управления, дала председателям Советов многоквартирных домов контактные телефоны специалистов, по которым можно сообщать о фактах нарушений правил благоустройства города, а также передавать информацию для привлечения к ответственности недобросовестно выполняющих свои обязательства подрядчиков.

Участники встречи оживленно дискутировали,  а также обозначили ряд вопросов, которые требуют усиления контроля по линии администрации города Пскова. В частности, речь шла о более жестком контроле за использованием муниципальных квартир и ответственностью  их нанимателей за своевременную оплату услуг.

Председатели советов многоквартирных домов выразили надежду, что своим гражданским инициативным участием и они смогут помочь в осуществлении контроля за нарушениями правил благоустройства в Пскове.

Следующее заседание клуба председателей Советов многоквартирных домов запланировано на март.

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