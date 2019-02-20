Александр Котов примет участие в церемонии оглашения президентом РФ послания Федеральному собранию

12:04, 20 февраля 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов будет присутствовать на оглашении ежегодного послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Выступление главы государства начнётся в полдень 20 февраля и на этот раз пройдёт в Гостином дворе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Традиционно это мероприятие проходило в Георгиевском зале Кремля, в прошлом году – в Манеже, что объяснялось увеличением числа приглашённых и необходимостью использовать экраны, на которых демонстрировалась инфографика. В этом году местоположение мероприятия объяснили незавершёнными ремонтными работами в Георгиевском зале. В Гостином дворе год назад работал предвыборный штаб Владимира Путина, а в минувшем июне отсюда президент проводил «Прямую линию». Здесь же неоднократно проходили съезды «Единой России».

Нынешнее послание станет пятнадцатым для Владимира Путина и двадцать пятым за всю историю этой практики в новейшей истории России. Темы заранее не раскрываются. Эксперты ожидают от послания акцента на национальные проекты и цели развития, а также прогнозируют социальный уклон.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.