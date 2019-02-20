Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

12:11, 20 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 20 февраля, в полдень началось обращение президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В этом году к парламенту президент обращается в Гостином дворе. Это первый раз, когда Гостиный двор выбран для подобного формата выступления главы государства. Продолжительность мероприятия не регламентирована.

Нынешнее послание станет пятнадцатым для Владимира Путина и двадцать пятым за всю историю этой практики в новейшей истории России. По итогам оглашения послания президент РФ подпишет ряд поручений.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Добавим, что в прошлом году в ходе послания Федеральному собранию президент рассказал о новейших образцах российского вооружения: гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард», гиперзвуковой ракете «Кинжал», межконтинентальной баллистической ракете РС-28 «Сармат». Аудитории показали видеоролики, демонстрирующие возможности этого оружия.