Михаил Ведерников участвует в оглашении послания президента Владимира Путина к Федеральном Собранию

12:19, 20 февраля 2019, ПАИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 20 февраля, выступает с традиционным посланием к Федеральному Собранию РФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на церемонию, которая в этом году проходит в Гостином дворе, приглашен губернатор региона Михаил Ведерников.

В зале также присутствуют представители Правительства РФ, обоих палат российского Парламента, руководители Конституционного и Верховного судов, руководство всех российских регионов, председатели законодательных Собраний субъектов РФ, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

Прямую трансляцию послания осуществляют телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и Первый канал.

Напомним, согласно Конституции, президент РФ ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Практике обращений президента к парламенту в этом году исполнится 25 лет. Для Владимира Путина выступление перед сенаторами и депутатами — пятнадцатое по счету.