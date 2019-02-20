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Политика

Михаил Ведерников участвует в оглашении послания президента Владимира Путина к Федеральном Собранию

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 20 февраля, выступает с традиционным посланием к Федеральному Собранию РФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на церемонию, которая в этом году проходит в Гостином дворе, приглашен губернатор региона Михаил Ведерников.

В зале также присутствуют представители Правительства РФ, обоих палат российского Парламента, руководители Конституционного и Верховного судов, руководство всех российских регионов, председатели законодательных Собраний субъектов РФ, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

Прямую трансляцию послания осуществляют телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и Первый канал.

Напомним, согласно Конституции, президент РФ ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Практике обращений президента к парламенту в этом году исполнится 25 лет. Для Владимира Путина выступление перед сенаторами и депутатами — пятнадцатое по счету.

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Михаил Ведерников участвует в оглашении послания президента Владимира Путина к Федеральном Собранию
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