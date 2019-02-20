Глава Пскова присутствует на оглашении послания президента РФ Федеральному собранию
Глава Пскова Иван Цецерский присутствует на оглашении ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».
Напомним, традиционно это мероприятие проходило в Георгиевском зале Кремля, в прошлом году – в Манеже, что объяснялось увеличением числа приглашённых и необходимостью использовать экраны, на которых демонстрировалась инфографика. В этом году местоположение мероприятия объяснили незавершёнными ремонтными работами в Георгиевском зале. В Гостином дворе год назад работал предвыборный штаб Владимира Путина, а в минувшем июне отсюда президент проводил «Прямую линию». Здесь же неоднократно проходили съезды «Единой России».
Нынешнее послание станет пятнадцатым для Владимира Путина и двадцать пятым за всю историю этой практики в новейшей истории России. Темы заранее не раскрываются. Эксперты ожидают от послания акцента на национальные проекты и цели развития, а также прогнозируют социальный уклон.
В соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.
В делегацию Псковской области, которая примает участие в ежегодном послании президента, вошли губернатор Михаил Ведерников; председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов; cекретарь региональной Общественной палаты Анатолий Мультах; сенаторы от региона Андрей Турчак и Елена Бибикова; депутаты Госдумы Александр Козловский и Александр Васильев.
Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.