Глава Пскова присутствует на оглашении послания президента РФ Федеральному собранию

12:45, 20 февраля 2019, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский присутствует на оглашении ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».

Напомним, традиционно это мероприятие проходило в Георгиевском зале Кремля, в прошлом году – в Манеже, что объяснялось увеличением числа приглашённых и необходимостью использовать экраны, на которых демонстрировалась инфографика. В этом году местоположение мероприятия объяснили незавершёнными ремонтными работами в Георгиевском зале. В Гостином дворе год назад работал предвыборный штаб Владимира Путина, а в минувшем июне отсюда президент проводил «Прямую линию». Здесь же неоднократно проходили съезды «Единой России».

Нынешнее послание станет пятнадцатым для Владимира Путина и двадцать пятым за всю историю этой практики в новейшей истории России. Темы заранее не раскрываются. Эксперты ожидают от послания акцента на национальные проекты и цели развития, а также прогнозируют социальный уклон.

В соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

В делегацию Псковской области, которая примает участие в ежегодном послании президента, вошли губернатор Михаил Ведерников; председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов; cекретарь региональной Общественной палаты Анатолий Мультах; сенаторы от региона Андрей Турчак и Елена Бибикова; депутаты Госдумы Александр Козловский и Александр Васильев.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.