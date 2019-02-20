Владимир Путин: К 2023-2024 году Россия должна добиться восстановления естественного прироста населения

12:38, 20 февраля 2019, ПАИ

Россия должна добиться возобновления естественного прироста населения в 2023-2024 годах, заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Для нашего общества семья, дети, продолжение рода, уважение к старшим - мощный нравственный каркас, поэтому будем делать все для укрепленяи семейных ценностей. Это наша общая задача. Россия вошла в сложный демографический период: рождаемость в стране снижается», - сказал Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.

«Причины объективные, связанные с огромными людскими потерями, которые страна понесла в XX веке, - добавил глава государства. - Мы смогли переломить негатививные демографические тенденции в начале 2000-х годов. Убежден, что мы вновь спосбны это сделать и на рубеже 2023-2024 годов добиться возобновления естественного прироста населения».

