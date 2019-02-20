Наши резервы полностью покрывают внешний долг – Владимир Путин

13:24, 20 февраля 2019, ПАИ

«Наши резервы полностью покрывает внешний долг», - заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию РФ сегодня, 20 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы государства, доходы от размещения бумаг Фонда национального благосостояния России сейчас составляют 70 млрд рублей. Как отметил Владимир Путин, «эти деньги работают».

Владимир Путин также отметил, что сейчас в РФ в промышленном хозяйстве и сфере услуг трудится порядка 70 млн человек и их благополучие напрямую связано с экономикой страны.

«Нужна свобода для предпринимательства. Нужны высокие темпы экономического роста - только так можно повысить качество жизни граждан. Эту задачу никто не снимает», - добавил президент. Владимир Путин также считает, что важнейшей задачей для страны является подготовка современных кадров.

Глава государства рассказал об успехах страны в сфере сельского хозяйства. По его словам, в 2018 году Россия экспортировала продукции на 20,5 млрд рублей, только одной пшеницы было экспортировано 44 млн тонн. При этом глава государства отметил, что благодаря разработкам отечественных ученых, обеспечены независимость страны по пшенице.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.