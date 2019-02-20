Владимир Путин: Россия была и будет суверенным государством

13:28, 20 февраля 2019, ПАИ

«Россия была и будет суверенным и независимым государством. Это аксиома. Она будет либо таким государством, либо её не будет. Россия не может быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые могут, Россия - нет. России не надо пытаться диктовать условия», - заявил президент РФ Владимир Путин сегодня, 20 февраля, в ходе послания к Федеральному Собранию, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, укрепление доверия, расширение сотрудничества в разных сферах – приоритетные направления внешней политики России.

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо углублять сотрудничество с Белоруссией. «С партнёрами продолжим укреплять рамки Евразийского экономического сотрудничества», - заявил глава государства. Он также подчеркнул, что равноправные отношения России с Китаем – важный фактор безопасности в Евразии. «Большое внимание уделяем развитию сотрудничества с Индией. Будем развивать отношения с Японией, искать взаимоприемлемые пути заключения мирного договора», - сказал президент.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.