Пересмотреть контрольно-надзорную деятельность в РФ поручил Владимир Путин

13:29, 20 февраля 2019, ПАИ

Пересмотреть контрольно-надзорную деятельность в стране поручил президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению президента, необходимо с 1 января 2021 года прекратить действие всех нормативных актов в этой сфере, а затем обновить нормативную базу при участии делового сообщества. Глава государства уверен, что десятилетиями накапливались бесполезные регламенты и даже сотрудники надзорных ведомств не знают, что в них написано. «Когда обсуждали эту тему, многие сказали – страшно», – рассказал Владимир Путин.

Владимир Путин призывал чиновников «не бояться и засучить рукава», оставить и обновить то, что нужно для организации работы.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.