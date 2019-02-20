Анатолий Мультах: Под каждым словом президента можно подписаться

15:23, 20 февраля 2019, ПАИ

«Всё выступление президента изобиловало яркими моментами. Под каждым его словом можно подписаться», – заявил Псковскому агентству информации секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 20 февраля.

Он отметил, что был на выступлении президента и назвал послание «сильным». Анатолий Мультах добавил, что на мероприятии присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова, депутаты Государственной Думы Александр Васильев и Александр Козловский, глава Пскова Иван Цецерский.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.