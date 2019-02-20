Александр Васильев: Послание президента традиционно задаёт вектор нашей работы

16:41, 20 февраля 2019, ПАИ

«Послание президента Федеральному Собранию традиционно задаёт вектор нашей работы», - написал на своей странице в соцсети Instagram депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев. По его словам, тезис «не жди перемен - твори перемены», озвученный на съезде ОНФ, стал руководством к действию.

«Нацпроекты построены вокруг запросов граждан. Граждане понимают, что без реальных изменений во всех сферах ни чего хорошего не может произойти. Настроены ли на эти перемены руководители, чиновники? Как сказал Владимир Владимирович, лучше уйти тем, кто должен выполнять задачи, но боится вызовов и перемен. По накатанной идти уже не получится. Правительство обязано задавать тон изменениям. А ресурсы, заработанные нашими гражданами должны работать на их благосостояние, улучшения качества жизни, на совершенствовании инфраструктуры», - отметил депутат.