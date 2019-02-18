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Работа светофора на Рижском проспекте в Пскове восстановлена

Силами служб, ответственных за наладку светофорного оборудования, восстановлена работа светофора на пешеходном переходе у дома № 54 на Рижском проспекте в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Как пояснили в ООО «ТрансСигнал», трудности с оперативным восстановлением работы светофора были связаны с серьезным повреждением проводящих кабельных каналов, на восстановление, замену и стыковку которых потребовалось дополнительное время.

Отметим, принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности указанного участка для пешеходов и автомобилистов будет обсуждено на очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Там же будет заслушан доклад ответственных лиц по этому вопросу.

Напомним, что в случае обнаружения неработающих светофорных объектов в Пскове, граждане могут информировать об этом ответственных лиц по телефонам: 055 (Единая круглосуточная дежурно-диспетчерская служба) и по телефону: 75-92-32 (прием заявок на обслуживание светофорных объектов на территории Пскова).

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