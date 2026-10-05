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Происшествия

Автомобили изъяли у четырёх пьяных водителей-рецидивистов из Псковской области

Водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за вождение в нетрезвом виде, выявили сотрудники подразделений Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области в ходе проведения профилактических мероприятий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

В частности, ночью 3 октября возле деревни Солоново Псковского района инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль Skoda. За рулём находился 37-летний житель Пскова в состоянии алкогольного опьянения.

В этот же день на 1-м километре дороги Порхов – Успенье в Порховском районе был остановлен Land Rover. Иномаркой управлял 45-летний пскович, который также был «под градусом».

Ночью 4 октября на 79-м километре дороги Остров – Вышгородок в Островском районе полицейские остановили автомобиль Audi А6. Его водителем оказался 23-летний житель Пыталовского района в состоянии опьянения.

А в посёлке Бежаницы возле дома № 52 на улице Советской задержали нетрезвого 43-летнего местного жителя на Chevrolet Niva.

Все автомобили изъяты и помещены на специализированные стоянки, в отношении водителей решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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