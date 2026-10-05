Себежанин отправится на обязательные работы за пьяную езду на «Рыси»

22:58, 05 октября 2026, ПАИ

Житель Себежского района отправится на обязательные работы за пьяную езду, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Установлено, что 25 ноября 2025 года местный житель, ранее привлечённый к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, ехал в состоянии алкогольного опьянения на мотоблоке «Рысь» по посёлку Идрица. Его остановили сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Себежский».

4 августа текущего года Себежский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ. Также он лишён права управления транспортными средствами на два года. Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура района поддержала государственное обвинение в отношении жителя Себежского района.