Поджог привёл к 46 пожарам в Псковской области с начала года

23:39, 05 октября 2026, ПАИ

Поджог стал причиной 46 пожаров в Псковской области с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным госпожнадзора, при пожарах из-за поджога погиб один человек. Пожарные МЧС России ликвидировали возгорания общей площадью 1 162 квадратных метра, спасено 14 человек.

В ведомстве напомнили, что за поджог предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Фигурантам может грозить наказание вплоть до лишения свободы в зависимости от квалификации деяния и тяжести последствий.

В случае возникновения пожара или задымления следует незамедлительно звонить по номеру пожарной охраны 101 или по единому номеру системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 112.