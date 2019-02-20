Правительство поможет дотационным регионам в реализации предложений президента

22:41, 20 февраля 2019, ПАИ

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что правительство предоставит дополнительную финансовую помощь субъектам РФ, у которых будет «недостаточно финансовых ресурсов» для выполнения социальных задач озвученных президентом Владимиром Путины в послании Федеральному собранию.

«Бюджеты регионов и в 2018 году, и сейчас, в первые месяцы 2019 года исполняются стабильно, доходы у нас превышают плановые назначения на уровне порядка 15%. Безусловно, есть дотационные регионы, которые всегда получают финансовую поддержку из федерального центра. Мы оценим это все»,— сказала он в эфире Первого канала (цитата по ТАСС).

Ранее Голикова уточняла, что а реализацию социального блока послания, по предварительным оценкам, потребуется порядка 80 млрд руб. Министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что общие дополнительные расходы бюджета РФ на поручения президента оцениваются в 100-120 млрд руб. в год.