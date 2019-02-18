Псковская транспортная полиция обнаружила «липового» директора 4 фирм

12:23, 21 февраля 2019, ПАИ

Сотрудники ОЭБ и ПК Псковского ЛО МВД России на транспорте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили гражданку, которая за вознаграждения стала директором нескольких юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте, установлено, что 48-летняя местная жительница является директором 4 коммерческих организаций. Она, становясь единоличным руководителем юридических лиц, предоставляла за вознаграждение свой документ, удостоверяющий личность, для совершения действий, связанных с внесением в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, без цели управления хозяйственными организациями.

В транспортной полиции также отметили, что подозреваемая имеет образование 8 классов, длительное время официально не трудоустроена, и ранее никогда не занимала должности, связанные с руководящей работой. Кроме того, она самостоятельно не осуществляла предпринимательскую деятельность, не имеет профессиональных навыков ведения бизнеса и предпринимательской деятельности, а также злоупотребляет спиртным и склонна к общению с лицами без определенного места жительства.

По данному факту в отношении злоумышленницы следственное отделение Псковского ЛО МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.