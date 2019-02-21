Дежурный по части

18:23, 21 февраля 2019, ПАИ

22 февраля псковские десантники проводят День открытых дверей. В прямом эфире проекта ПАИ-live заместитель командира дислоцированной в Пскове 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Рафик Осипян рассказал о подготовке к памятным мероприятиям, годовщине подвига 6-й роты, Дне Победы, а также о спортивных успехах военнослужащих.

- Через КПП на улице Маргелова не так часто могут пройти люди в обычное время, и не так часто вы устраиваете День открытых дверей в расположении части. Как будет происходить вход-выход публики, куда хочешь туда и ходи?

- Мы ждем завтра всех желающих, вход будет свободный через центральное КПП по улице Маргелова, 1/20, добраться можно на общественном транспорте. Это уникальная возможность, мы не часто открываем ворота всей территории дивизии, но завтра будет возможность пройти и познакомиться с жизнью и бытом военнослужащих, ознакомиться с новинками вооружения, военной техникой, которыми сейчас оснащаются воздушно-десантные войска, попробовать традиционной солдатской каши, посмотреть в клубе части документальные фильмы об истории создания ВДВ, и, в частности нашего соединения, посмотреть концерт, подготовленный творческими коллективами военных ансамблей нашего соединения. Также можно будет самому заправить кровать, разобрать и собрать оружие.

Особенно мы ждем в гости тех, кто готовится пойти служить в армию, ждем также ветеранов, которые посмотрят, вспомнят и сравнят с тем, как они служили.

- Будут какие-то сопровождающие?

- Конечно. Будут организованные группы, поставлены указатели, будет оцепление, которое будет направлять, куда можно пройти. Конечно, вся территория любой воинской части — режимный объект и не везде можно проходить. Но по большей части, то, что действительно интересно для гостей нашего завтрашнего мероприятия, я думаю, все будет открыто, все покажем.

- По бытовой части поподробнее, что смогут увидеть люди?

- Смогут пройти в расположение, посмотреть, как все оборудовано: кубрики, где спят военнослужащие, тумбочку дневального, санузлы, комнаты информирования и досуга, бытового обслуживания, хранения оружия, спальное расположение.

- Регулярно вижу на мероприятиях, которые проводит псковская дивизия ВДВ, мобильные пункты по набору на службу по контракту. Как вы оцениваете эффективность таких мобильных пунктов?

- Обязательно завтра на мероприятии будет работать пункт отбора по контракту. Из опыта проводимых ранее таких мероприятий, как правило, у нас идет всплеск написания заявлений и желающих прибыть на контракт,. Потому, что там непосредственно в режиме онлайн объясняются потенциальному военнослужащему условия прохождения, социальные гарантии, заработная плата. Поэтому, конечно же, путь потенциального кандидата для поступления сокращается. Прощупав, пройдя, посмотрев, где будет жить и служить, чем будет заниматься, это намного лучше, чем где-то по телевизору, газетам, объявлениям узнавать эту информацию.

- А какие ваши прогнозы, сколько завтра может желающих захотеть пойти служить на контракт?

- Если за завтрашний день изъявят желание и напишут заявления 50-100 человек, такое реально. Но это не значит, что они сразу пойдут служить. Есть определенный порядок, кандидату уже на месте все разъясняется и он начинает подготовку документов для отбора и прохождения комиссии.

- Выставка техники: можете что-нибудь выделить, какие-нибудь технические новинки, которые раньше не показывали?

- С прошлого года в дивизию поставляются новые образцы боевой техники десанта БМД-4 на базе БТР-МД «Ракушка», средства связи и новое стрелковое оружие. Есть что показать и посмотреть, боевая техника постоянно обновляется в рамках оборонного заказа. Даже если человек это уже один раз видел, все равно интересно пощупать, посмотреть еще раз, посидеть за штурвалом.

- Полевая кухня как-то особенно готовится к таким мероприятиям?

- Как правило, мы закладываем на тысячу порций, зная, что жители и гости города с интересом приходят на такие мероприятия. Солдатская каша, чай, особенно сейчас, когда зимние условия, это актуально становится, люди с охотой и желанием всегда пробуют нашу кашу. И мы всегда с трепетом готовимся к этим мероприятиям.

- Грядет очередная годовщина памяти 6-ой роты, как дивизия готовится к этому?

- Для нас это особое памятное мероприятие. 1 марта этого года исполнится 19 лет со дня подвига нашей 6-ой роты, поэтому мы подготовку к мероприятию уже начали, уже оповещены родственники, родители погибших наших военнослужащих. Мы их ждем, 27-28 февраля ожидается их прибытие и 1 марта у нас будет проводиться комплекс мероприятий: начнем мы традиционно в 9:00 с молебна в храме Александра Невского, затем митинг и возложение цветов на кладбище Орлецы, в 12:00 митинг на монументе «Купол» на КПП 104-го полка в Черехе, а затем внутри воинской части будет памятный вечер и поминальный обед с участием родителей и гостей.

- В следующем году будет юбилей подвига 6-ой роты — 20 лет. Какая-то работа уже ведется?

- Сейчас идет самая активна фаза подготовки, планируются мероприятия, созданы оргкомитеты. Это знаковое событие не только для нашего региона, но и для всей страны. И был издан указ президента РФ в прошлом году и постановление правительства РФ по подготовке и проведению, будет очень много мероприятий.

- По 23 февраля, кроме Дня открытых дверей, есть же еще традиционное шествие...

- Еще 22 февраля в 16:00 будет возложение гирлянд и цветов на Вечном огне, а в 17:00 в Доме офицеров у нас состоится торжественное собрание. Вход будет свободный, поэтому приглашаем всех посетить это мероприятие.

А 23 февраля в 10:00 на монументе первым победам Красной армии в Крестах состоится митинг-шествие войск Псковского территориального гарнизона, там же будет показ техники.

- А когда вы начинаете готовиться к параду 9 мая?

- К 9 маю подготовка уже начинается, сейчас мы готовим списки, формируем пешие «коробки», готовится личный состав. И непосредственно с конца марта - начала апреля, как только погодные условия позволяют, мы начинаем их подготовку к проведению данного мероприятия.

- А как идет отбор участников в эти «коробки»?

- Всегда должны быть дисциплинированные, ответственные военнослужащие, которые показали себя в ходе выполнения задач в течение года. Они в первую очередь включаются под знамя, под знаменные группы. «Коробок» не много, а личного состава у нас достаточно, поэтому проводим конкурс: только достойные должны идти, потому что это очень ответственное, важное мероприятие и человек в нем должен участвовать с гордостью.

- Какие-то особенности планируются на парад?

- Сейчас мы прорабатываем еще, но, я думаю, что мы чем-то удивим. Не будем пока раскрывать всех тайн.

- В Рязани сейчас проходит чемпионат ВДВ по хоккею, какие успехи у псковских военнослужащих?

- Мы очень следим за нашей командой, поддерживаем их отсюда. Сейчас наша команда вышла в полуфинал, завтра состоятся полуфинальные игры. Надеюсь, что наша команда подтвердит статус лучшей команды ВДВ, завоеванный в прошлом году. Поэтому будем поддерживать, переживать. И, я думаю, наши победят!

Вообще, к спорту в ВДВ и в нашей дивизии относятся особенно, потому, что не может быть служба в ВДВ без спорта. Спорт у нас разнообразный: бокс, рукопашный бой и различные спортивные игры, в том числе и хоккей, который сейчас набирает обороты. К тому же, у нас есть уникальная возможность: в Пскове есть «Ледовый дворец», где можно проводить тренировки не только нашей команды, но и вообще всех желающих.