Псковпассажиравтотранс скорректировал период продажи проездных на март

17:49, 21 февраля 2019, ПАИ

ГППО «Псковпассажиравтотранс» скорректировало период продажи проездных на март в целях наилучшего обеспечения потребностей пассажиров в проездных билетах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия, продажа проездных в автобусах будет производиться с 22 февраля по 5 марта, через кассы компании - в обычном режиме: с 25 февраля по 5 марта.

Режим работы касс: улица Коммунальная, 77/1 — с 9:00 до 19:00, ежедневно, без обеда; улица Леона Поземского, 123 — с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00. В субботу и воскресенье – выходной

«В дальнейшем, с апреля, реализация проездных билетов будет осуществляться в обычном режиме: в кассах и автобусах с 25-го по 5-е число месяца включительно», - отметили в Псковпассажиравтотрансе.