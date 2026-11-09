Великолукский драмтеатр показал свою «Анну Каренину»

17:04, 09 ноября 2026, ПАИ

Великолукский драматический театр предложил свою интерпретацию романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Автором инсценировки выступил заслуженный артист России Максим Евсеев, а постановщиком – почётный деятель искусств города Москвы, режиссёр и балетмейстер Светлана Кузянина. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Зрителей разместили на планшете сцены: это позволило увидеть нечто похожее на трибуны ипподрома и стать участниками путешествия.

Сюжет спектакля «Анна Каренина» сосредоточен на передвижении. В нём особенно выражена «дорожная» символика, когда открываются крышки поездных диванов и чемоданов и на свет вынимаются различные детали туалетов весьма приглушённых тонов и аксессуары, способные поддержать образы Анны, Вронского, Долли, Кити, Каренина, Левина и Стивы в их развитии, пишет газета.

Согласно трактовке режиссёра, жизнь каждого из них – это «скорый» поезд, пассажирами которого они стали.