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Великолукский драмтеатр показал свою «Анну Каренину»

Великолукский драматический театр предложил свою интерпретацию романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Автором инсценировки выступил заслуженный артист России Максим Евсеев, а постановщиком – почётный деятель искусств города Москвы, режиссёр и балетмейстер Светлана Кузянина. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Фото здесь и далее: Александр Воробьёв

Зрителей разместили на планшете сцены: это позволило увидеть нечто похожее на трибуны ипподрома и стать участниками путешествия.

Сюжет спектакля «Анна Каренина» сосредоточен на передвижении. В нём особенно выражена «дорожная» символика, когда открываются крышки поездных диванов и чемоданов и на свет вынимаются различные детали туалетов весьма приглушённых тонов и аксессуары, способные поддержать образы Анны, Вронского, Долли, Кити, Каренина, Левина и Стивы в их развитии, пишет газета.

Согласно трактовке режиссёра, жизнь каждого из них – это «скорый» поезд, пассажирами которого они стали.

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