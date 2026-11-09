В каждом регионе России к концу 2026 года создадут центры медицины здорового долголетия

17:24, 09 ноября 2026, ПАИ

К концу 2026 года в каждом регионе России должен появиться головной центр по медицине здорового долголетия. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт», пишет РИА Новости.

Ранее Голикова дала старт региональному движению «За медицину здорового долголетия». Его задача – содействовать развитию этого направления и популяризировать его среди россиян. Вице-премьер стала куратором и руководителем движения, координатором выступает аппарат Правительства РФ, оператором – фонд «Росконгресс».

На форуме также сообщили о развитии медицинских изделий и технологий, созданных на основе природоподобных разработок. По словам Голиковой, с 2023 по 2026 год в России зарегистрировали 28 отечественных медицинских изделий, использующих когнитивные природоподобные технологии. Сейчас такие разработки шире всего применяются в сфере информатизации.

Ещё одно перспективное направление – создание крупных суставов, тканей и органов с помощью 3D-принтеров. Искусственные суставы, изготовленные по таким технологиям, применяются в российском здравоохранении с 2024 года. Первые результаты проектов по созданию тканей и органов ожидаются в 2028 году. Они реализуются в рамках национального проекта технологического лидерства «Новые технологии сбережения здоровья».