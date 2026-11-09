В Великих Луках отметили 80-летие службы крови и 60-летие станции переливания

16:40, 09 ноября 2026, ПАИ

В центральной городской библиотеке Великих Лук состоялось мероприятие, посвящённое 80-летию городской службы крови и 60-летию станции переливания крови. На встрече собрались медицинские работники, доноры и ветераны службы, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Великолукский филиал обеспечивает кровью Великие Луки и девять южных районов Псковской области. В городе насчитывается 1305 почётных доноров России. Более тысячи из них получили это звание в период с 2000 по 2026 год, рассказала заведующая филиалом Елена Николаенкова.

Среди доноров – Татьяна Савинова, получившая звание почётного донора в 2023 году. Она начала сдавать кровь ещё в студенческие годы. Её муж также стал донором – в 2019 году.

«Я не знаю, скольким людям я помогла – это остаётся конфиденциальной информацией. Но думаю, что немало. И я не одна в семье – мой муж тоже донор с 2019 года. Я верю, что, помогая людям, мы выполняем большую и важную миссию», – поделилась Татьяна Савинова.

Участники встречи отметили, что потребность в донорской крови и её компонентах сохраняется постоянно. Они используются не только для переливания, но и для производства лекарственных препаратов из плазмы.

«Служба крови всегда входила в систему национальной безопасности страны, и это было очень важно. Она развивалась достаточно быстро. Сегодня с появлением новых методик изменились требования к переливанию: переливается не цельная кровь, а её компоненты. Но значение службы крови не утратилось», – подчеркнула бывшая заведующая великолукским филиалом Ольга Сироткина, руководившая им с 1998 по 2017 год.

Во время мероприятия чествовали сотрудников станции, ветеранов службы и почётных доноров. Также гостям представили брошюру «Линия жизни», посвящённую истории развития службы крови в Великих Луках и на юге Псковской области.