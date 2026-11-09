Банк России зафиксировал рост жалоб на навязанные услуги в банках

17:28, 09 ноября 2026, ПАИ

За девять месяцев 2026 года Банк России зафиксировал рост жалоб на навязанные дополнительные услуги в банках – более чем в два раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, вместе с кредитом или займом люди часто получают навязанные услуги: страховки, подписки, СМС-информирование и другие платные сервисы. Переплата за них оказывается существенной, а сама услуга может быть бесполезной для заёмщика.

«Бывает так, что кредиторы устраивают тест на внимательность. Например, вместе с кредитом могут подключить услугу страхования задолженности или другой сервис», – отметил Александр Иванов.

Он пояснил, что от навязанной услуги можно отказаться в период охлаждения – обычно он составляет 30 дней. Кредитор должен рассмотреть заявление в течение недели. Сумма возврата зависит от того, начал ли клиент уже получать оплаченную услугу.