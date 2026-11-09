Георгий Пономарёв из Пскова снова попробует покорить шоу «Суперниндзя»

17:02, 09 ноября 2026, ПАИ

Руководитель сети фитнес-клубов «С-Фитнес» Георгий Пономарёв намерен вновь выступить в шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС. Несмотря на предыдущую неудачную попытку, он собирается вернуться на полосу препятствий и всё-таки «забрать кольцо». Об этом предприниматель рассказал в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Светящиеся кольца – специальные предметы, которые участники должны снять или собрать во время прохождения испытаний. Георгий Пономарёв не уточнил, когда планирует снова принять участие в шоу, но подчеркнул, что не собирается отказываться от этой цели.

Кроме того, спортсмен в шестой раз отправится на соревнования Bison Race в Беларусь. У него уже есть несколько вторых и одно третье место, однако победить ему пока не удалось.

«Всё это – про отношение к жизни. Как люди поверят твоим словам, что нельзя сдаваться, если ты сам сдаёшься? Да, сдаваться нельзя, нужно просто предпринимать больше попыток, ещё и ещё», – уверен Георгий Пономарёв.