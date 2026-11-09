В доме кризисного размещения в Пскове семьи могут жить бесплатно до трёх месяцев

16:53, 09 ноября 2026, ПАИ

В доме кризисного размещения в Пскове семьи могут жить на безвозмездной основе до трёх месяцев. Об этом рассказала заместитель директора по профилактике социального сиротства и укреплению семьи «Детской деревни – SOS Псков» Инга Матвеева на брифинге в медиацентре ПАИ.

По её словам, перед заселением каждая семья проходит собеседование со специалистами. В особых случаях приглашают органы опеки, чтобы ситуация была понятной и прозрачной для семьи и государства. Семья заключает договор сопровождения и договор проживания, действует испытательный срок – две недели.

«За эти три месяца семье необходимо выйти из того кризиса, в котором они находятся. Как правило, этого времени достаточно, чтобы восстановить документы, найти работу, встать на учёт», – сказал директор «Детской деревни – SOS Псков» Игорь Соловьёв.

Он подчеркнул, что проживание бесплатное, но обеспечение семьи продуктами организация на себя не берёт. «Мы только предоставляем безопасное жильё и гарантируем, что в течение этих трёх месяцев семья будет проживать в этом доме на безвозмездной основе», – отметил Игорь Соловьёв.

По словам Инги Матвеевой, в доме действуют правила проживания, за их нарушение семье выносят предупреждение, если ничего не изменилось в лучшую сторону – могут и выселить.

Игорь Соловьёв уточнил, что «Детская деревня – SOS Псков» не занимается реагированием на экстренные ситуации. По его словам, для случаев, когда человека привозят в тяжёлом состоянии, например после побоев, есть другие ресурсы и профильные службы. Работа с домом кризисного размещения рассчитана на другие ситуации: семья с детьми сама обратилась за помощью, представляет, какие у неё есть варианты выхода из ситуации, но собственных ресурсов ей не хватает.

Таким семьям организация и предоставляет жильё и сопровождение, чтобы они могли выйти из кризиса. Что особенно важно, в доме может проживать не только мама с ребёнком, но и все близкие.

Отметим, программа профилактики социального сиротства и укрепления семьи работает в Псковской области с 2008 года. Психологи, специалисты по социальной работе и юристы помогают родителям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, справиться с кризисом, учат заботиться о детях и защищать их. Специалисты сопровождают семьи от трёх месяцев до трёх лет в зависимости от сложности ситуации.

По данным организации, более 90 % семей, с которыми она работает, преодолевают кризис и становятся самостоятельнее.