Будки для собак из порховского приюта смастерят школьники вместе с депутатом Геннадием Григорьевым

17:40, 21 февраля 2019, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев вместе с учащимися порховской школы №1 начал проект, который поможет приюту «Добрый» организовать места для жительства беспризорных собак – школьники изготовят будки. Старт реализации идеи дан в рамках акции Псковского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» «Под отцовским крылом», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Задумали интересный проект – будем изготавливать красивые будки для собак. По плану к маю месяцу всё будет готово, тогда мы пригласим жюри и выберем лучший домик для собак», - рассказал Геннадий Григорьев.

На первую встречу со школьниками депутат пригласил главного волонтёра Порховского приюта «Добрый» Ульяну Круглицкую, которая рассказала детям о поддержке бездомных животных, и своего бывшего учителя труда Валентина Ускова, продемонстрировавшего учащимся чертежи будущей будки для собак и рассказавшего об основных этапах предстоящей работы.

Геннадий Григорьев отметил, что будки будут не безликими – каждая из них предназначена конкретной собаке, и даже кличку обладателя домика планируется выпилить лобзиком и закрепить. «Мы посетим приют «Добрый» – каждый мальчишка будет знать историю собаки, для которой он делает домик, - рассказал депутат. - Когда всё будет готово, загрузим будки в машину и поедем дарить питомцам».

Самых активных ребят, по словам Геннадия Григорьева, тоже ждут подарки – депутат планирует вручить юным помощникам инструменты, чтобы полученные во время реализации проекта столярные навыки не пропадали.

«Мальчишки с интересом отнеслись к предложению. У проекта «Чистая Страна» становится всё больше и больше единомышленников!» - отметил по итогу первой встречи автор идеи.

По мнению Геннадия Григорьева, начатый проект позволит не только привлечь внимание к бездомным собакам и оказать помощь приюту, ограниченному в местах для размещения животных, но и заинтересовать ребят практическими занятиями. «Надеюсь, наш опыт окажется удачным, а пример заразительным. Может быть, и в других регионах страны пойдут по нашему пути, ведь проблема беспризорных собак сейчас актуальна во многих населённых пунктах», - отметил депутат.