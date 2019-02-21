0
19:30
Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова прошли среди полицейских в Пскове
18:23
Дежурный по части
17:59
В гостях у войск дяди Васи: ПАИ-live с Рафиком Осипяном
17:55
«Привет, ивент!» - 21 февраля (ЗВУК)
17:09
Виктор Гречин о послании президента: Мы должны есть то, что производится на нашей территории
17:05
Владимир Никишин: Форум социально ориентированных НКО даёт толчок к развитию и продолжению проектов
16:03
Мастер-класс по созданию медовой свечи состоится на ярмарке «ART-ель»
Еще новости
  • Коротко
Общество

Будки для собак из порховского приюта смастерят школьники вместе с депутатом Геннадием Григорьевым

Депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев вместе с учащимися порховской школы №1 начал проект, который поможет приюту «Добрый» организовать места для жительства беспризорных собак – школьники изготовят будки. Старт реализации идеи дан в рамках акции Псковского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» «Под отцовским крылом», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Задумали интересный проект – будем изготавливать красивые будки для собак. По плану к маю месяцу всё будет готово, тогда мы пригласим жюри и выберем лучший домик для собак», - рассказал Геннадий Григорьев.

На первую встречу со школьниками депутат пригласил главного волонтёра Порховского приюта «Добрый» Ульяну Круглицкую, которая рассказала детям о поддержке бездомных животных, и своего бывшего учителя труда Валентина Ускова, продемонстрировавшего учащимся чертежи будущей будки для собак и рассказавшего об основных этапах предстоящей работы.

Геннадий Григорьев отметил, что будки будут не безликими – каждая из них предназначена конкретной собаке, и даже кличку обладателя домика планируется выпилить лобзиком и закрепить. «Мы посетим приют «Добрый» – каждый мальчишка будет знать историю собаки, для которой он делает домик, - рассказал депутат. - Когда всё будет готово, загрузим будки в машину и поедем дарить питомцам».

Самых активных ребят, по словам Геннадия Григорьева, тоже ждут подарки – депутат планирует вручить юным помощникам инструменты, чтобы полученные во время реализации проекта столярные навыки не пропадали.

«Мальчишки с интересом отнеслись к предложению. У проекта «Чистая Страна» становится всё больше и больше единомышленников!» - отметил по итогу первой встречи автор идеи.

По мнению Геннадия Григорьева, начатый проект позволит не только привлечь внимание к бездомным собакам и оказать помощь приюту, ограниченному в местах для размещения животных, но и заинтересовать ребят практическими занятиями. «Надеюсь, наш опыт окажется удачным, а пример заразительным. Может быть, и в других регионах страны пойдут по нашему пути, ведь проблема беспризорных собак сейчас актуальна во многих населённых пунктах», - отметил депутат.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова прошли среди полицейских в Пскове
21 февраля 2019
Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова прошли среди полицейских в Пскове
В гостях у войск дяди Васи: ПАИ-live с Рафиком Осипяном
21 февраля 2019
В гостях у войск дяди Васи: ПАИ-live с Рафиком Осипяном
«Привет, ивент!» - 21 февраля (ЗВУК)
21 февраля 2019
«Привет, ивент!» - 21 февраля (ЗВУК)
Виктор Гречин о послании президента: Мы должны есть то, что производится на нашей территории
21 февраля 2019
Виктор Гречин о послании президента: Мы должны есть то, что производится на нашей территории 2
Владимир Никишин: Форум социально ориентированных НКО даёт толчок к развитию и продолжению проектов
21 февраля 2019
Владимир Никишин: Форум социально ориентированных НКО даёт толчок к развитию и продолжению проектов
Мастер-класс по созданию медовой свечи состоится на ярмарке «ART-ель»
21 февраля 2019
Мастер-класс по созданию медовой свечи состоится на ярмарке «ART-ель»
Николай Груздов о послании президента: Надо потенциальным врагам сказать, что мы «щи лаптем не хлебаем»
21 февраля 2019
Николай Груздов о послании президента: Надо потенциальным врагам сказать, что мы «щи лаптем не хлебаем» 1
Шоу на пилоне состоится в ресторане «Инжир» в Пскове 23 февраля
21 февраля 2019
Шоу на пилоне состоится в ресторане «Инжир» в Пскове 23 февраля

Идет загрузка...