«Глобал Технолоджи» получил свидетельство резидента ОЭЗ «Моглино»

18:37, 21 февраля 2019, ПАИ

В особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Моглино» зарегистрирован еще один резидент. Соответствующее свидетельство получила компания «Глобал Технолоджи», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. В ближайшее время резидент приступит к проектированию производственных помещений.

Основная деятельность предприятия будет направлена на разработку и внедрение инновационных программных продуктов и программно-аппаратных комплексов для работы с массивами данных на базе телекоммуникационного и серверного оборудования центра обработки данных. Объем инвестиций по проекту составит более 510 млн рублей. Планируется создать 25 новых рабочих мест, 10 из которых — это высококвалифицированные разработчики-программисты.

Основой для разработки всех продуктов компании «Глобал Технолоджи» как в области программного обеспечения, так и в части производства высокотехнологичного оборудования, является активное внедрение передовых технологий и практик в области искусственных нейронных сетей.

Нейронные сети — одно из самых перспективных направлений в разработке систем искусственного интеллекта, позволяющее максимально близко смоделировать работу человеческой нервной системы, а именно ее способности к обучению и исправлению ошибок. Главная особенность любой нейронной сети — способность самостоятельно обучаться и действовать на основании предыдущего опыта, с каждым разом делая все меньше ошибок.

Именно использование этих практик и технологий позволяет компании «Глобал Технолоджи» уверенно чувствовать себя на крайне конкурентном рынке информационных технологий и высокотехнологичного ИТ-оборудования.

Проект с успехом прошел защиту на Экспертном совете ОЭЗ «Моглино» под председательством Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.