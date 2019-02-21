Варианты заготовки дров обсудили в Карамышевской волости

21:14, 21 февраля 2019, ПАИ

20 февраля в администрации сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района состоялась рабочая встреча. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, глава администрации Лариса Александрова совместно со специалистами администрации района, местными жителями и главами крестьянских (фермерских) хозяйств обсудила насущные вопросы, касающиеся заготовки дров для собственных нужд населения и возможностей предоставления земельных угодий для развития фермерских хозяйств на территории волости.

В ходе данного мероприятия были рассмотрены возможные варианты заготовки дров населением вблизи мест проживания. Отмечается, что с фермерами наметили дальнейшую совместную работу по выявлению невостребованных земельных долей, оформлению их в собственность сельского поселения, выделению земельных участков и предоставлению их крестьянским хозяйствам для дальнейшего использования по назначению.