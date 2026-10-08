Студенткам ПсковГУ рассказали о медицинской и психологической поддержке во время беременности

17:17, 08 октября 2026, ПАИ

Студентки ПсковГУ узнали, какую поддержку могут получить женщины во время беременности – от медицинской помощи до социальной и психологической. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Вместе с врачами девушки обсудили, как меняется организм в разные триместры, почему важно вовремя встать на учёт и какие медицинские аспекты особенно важны на ранних сроках. Отдельно поговорили о психологическом состоянии будущей мамы и помощи, которая позволяет снизить стресс.

«Студенческий возраст – это репродуктивный возраст. Важно, чтобы каждая женщина чувствовала поддержку не только медицинскую, но и человеческую. За медицинскую отвечаем мы, врачи. Но самое главное – это поддержка семьи и близких. От неё тоже во многом зависит, родится ли здоровый и желанный ребёнок», – отметила заместитель главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Заходнова.