Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студенткам ПсковГУ рассказали о медицинской и психологической поддержке во время беременности

Студентки ПсковГУ узнали, какую поддержку могут получить женщины во время беременности – от медицинской помощи до социальной и психологической. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: ПАИ

Вместе с врачами девушки обсудили, как меняется организм в разные триместры, почему важно вовремя встать на учёт и какие медицинские аспекты особенно важны на ранних сроках. Отдельно поговорили о психологическом состоянии будущей мамы и помощи, которая позволяет снизить стресс.

«Студенческий возраст – это репродуктивный возраст. Важно, чтобы каждая женщина чувствовала поддержку не только медицинскую, но и человеческую. За медицинскую отвечаем мы, врачи. Но самое главное – это поддержка семьи и близких. От неё тоже во многом зависит, родится ли здоровый и желанный ребёнок», – отметила заместитель главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Заходнова.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

08 октября 2026

На завод «Титан-Полимер» доставили 38,5-метровый реактор для производства ПЭТ
08 октября 2026

Псковские газовики рассказали, как узнать номер лицевого счёта
08 октября 2026

Борис Елкин пожелал Псковскому музею-заповеднику дальнейшего развития
08 октября 2026

Студенткам ПсковГУ рассказали о медицинской и психологической поддержке во время беременности
08 октября 2026

Эталонным назвал Михаил Ведерников Псковский музей-заповедник
08 октября 2026

Студенты ПсковГУ проходят практику на заводе «Титан-Полимер»
08 октября 2026

Михаил Мишустин поздравил Псковский музей-заповедник с 150-летием
08 октября 2026

«При слове Псков хочется встать»: Светлана Мельникова – на торжестве в честь 150-летия музея-заповедника

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...