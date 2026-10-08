Борис Елкин пожелал Псковскому музею-заповеднику дальнейшего развития

17:24, 08 октября 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин обратился с приветственным словом к гостям торжественного мероприятия, посвящённого 150-летию со дня основания Псковского музея-заповедника. Событие проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 8 октября, сообщает корреспондент ПАИ.

«От всей души поздравляю вас с этим знаменательным событием. У вас очень дружный коллектив – то, как вы приветствуете награждаемых, дорогого стоит», – отметил он.

По словам главы регионального парламента, 150-летний юбилей – значимая дата, которая демонстрирует, что музей жил и работал вместе с Псковом и Псковской областью, а «все невзгоды были пережиты вместе».

Борис Елкин пожелал учреждению культуры развития и обратил внимание на то, что туристический потенциал Псковской области возрос в разы, и это в том числе заслуга Псковского музея-заповедника, который посещают большинство туристов и экскурсантов.

Председатель Заксобрания региона выразил уверенность в дальнейшем развитии музея и в том, что экспонаты учреждения будут и дальше выставляться в других городах России и станут известны по всей стране.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ









































Псковский музей-заповедник ведёт свою историю с 1872 года, когда при Псковском статистическом комитете по инициативе Ивана Василёва была создана Археологическая комиссия для организации музея и начался сбор экспонатов. Губернатор Михаил Прутченко выделил две комнаты для экспозиции в Доме Дворянского собрания. Для посетителей музей открыт в 1876 году – это событие является датой основания музея.