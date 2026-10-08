Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин пожелал Псковскому музею-заповеднику дальнейшего развития

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин обратился с приветственным словом к гостям торжественного мероприятия, посвящённого 150-летию со дня основания Псковского музея-заповедника. Событие проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 8 октября, сообщает корреспондент ПАИ.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

«От всей души поздравляю вас с этим знаменательным событием. У вас очень дружный коллектив – то, как вы приветствуете награждаемых, дорогого стоит», – отметил он.

По словам главы регионального парламента, 150-летний юбилей – значимая дата, которая демонстрирует, что музей жил и работал вместе с Псковом и Псковской областью, а «все невзгоды были пережиты вместе».

Борис Елкин пожелал учреждению культуры развития и обратил внимание на то, что туристический потенциал Псковской области возрос в разы, и это в том числе заслуга Псковского музея-заповедника, который посещают большинство туристов и экскурсантов.

Председатель Заксобрания региона выразил уверенность в дальнейшем развитии музея и в том, что экспонаты учреждения будут и дальше выставляться в других городах России и станут известны по всей стране.

  • Торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Псковский музей-заповедник ведёт свою историю с 1872 года, когда при Псковском статистическом комитете по инициативе Ивана Василёва была создана Археологическая комиссия для организации музея и начался сбор экспонатов. Губернатор Михаил Прутченко выделил две комнаты для экспозиции в Доме Дворянского собрания. Для посетителей музей открыт в 1876 году – это событие является датой основания музея.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

08 октября 2026

На завод «Титан-Полимер» доставили 38,5-метровый реактор для производства ПЭТ
08 октября 2026

Псковские газовики рассказали, как узнать номер лицевого счёта
08 октября 2026

Борис Елкин пожелал Псковскому музею-заповеднику дальнейшего развития
08 октября 2026

Студенткам ПсковГУ рассказали о медицинской и психологической поддержке во время беременности
08 октября 2026

Эталонным назвал Михаил Ведерников Псковский музей-заповедник
08 октября 2026

Студенты ПсковГУ проходят практику на заводе «Титан-Полимер»
08 октября 2026

Михаил Мишустин поздравил Псковский музей-заповедник с 150-летием
08 октября 2026

«При слове Псков хочется встать»: Светлана Мельникова – на торжестве в честь 150-летия музея-заповедника

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...