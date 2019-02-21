В псковской библиотеке «Родник» почтили память Героя России Сергея Самойлова

21:48, 21 февраля 2019, ПАИ

В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева в Пскове почтили память Героя России Сергея Самойлова, который погиб 21 февраля 2000 года во Второй чеченской войне, прикрывая собой боевых товарищей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова, в мероприятии приняли участие учащиеся профессионального училища № 7, старшеклассники Псковского социально-экономического лицея (бывшей школы № 21, которую окончил Сергей Самойлов), воспитанники военно-патриотического центра «Патриот», представители спецназа.

Сотрудники библиотеки рассказали им о судьбе Сергея Самойлова, а в продолжении мероприятия перед собравшимися выступил со своими стихотворениями поэт Александр Себежанин. Члены клуба «Патриот» тоже прочли собравшимся стихи.

После этого участники встречи встали и почтили молчанием память всех погибших 21 февраля у села Харсеной 25-ти псковских спецназовцев, фотографии которых в это время были показаны на экране одна за другой.

Напомним, Сергей Самойлов - старший лейтенант ВС РФ, участник Второй чеченской войны, командир взвода 2-й отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления Генерального Штаба Вооружённых Сил РФ.

Он командовал одной из групп 2-й бригады спецназа. В 2000 году Сергею Самойлову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Именем Сергея Самойлова назван Псковский социально-экономический лицей (бывшая средняя школа № 21, в которой он учился).