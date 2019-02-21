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Общество

Группу «Детям о безопасности дорожного движения» создали псковские полицейские в социальной сети

Управление ГИБДД УМВД России во взаимодействии с отделением информации и общественных связей УМВД России по Псковской области, а также общественным активистом в социальной сети «ВКонтакте» создало официальную группу «Детям о безопасности дорожного движения», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

«Уважаемые родители, воспитатели, педагоги и  руководители образовательных организаций, в группе «Детям о безопасности дорожного движения» вы найдете  интересные материалы об информационно-пропагандистских мероприятиях, проводимых сотрудниками  Госавтоинспекции, полезные методические рекомендации по  организации работы с детьми различного возраста, а также памятки, буклеты, которые можно размещать на информационных стендах в образовательных организациях и учреждениях», – рассказали в ведомстве.

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