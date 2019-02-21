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Политика

Первую встречу с избирателями провели участники предварительного голосования «Единой России» в Великих Луках

Первую встречу с избирателями провели участники предварительного голосования по определению кандидата от «Единой России» на довыборах в Великолукскую городскую Думу по округу № 14. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии. 

Свои программы великолучанам представили четверо из семи претендентов на выдвижение от «Единой России»: специалист по работе с молодежью Управления образования администрации города Павел Аринцев, финансовый директор ООО «Инавто» Александр Емельянов, корреспондент ООО «ВТРК» Ксения Фадеева и директор средней школы № 13 Елена Чернозубова.

Выступая перед собравшимися в зале, Павел Аринцев отметил необходимость создания в городе условий для привлечения молодежи. Ксения Фадеева предложила в первую очередь сосредоточиться на патриотическом воспитании молодежи и заботе о ветеранах, вопросах благоустройства дворов. Что касается последнего, то с ней согласился Александр Емельянов, особое внимание, по его мнению, стоит обратить на уличное освещение. В основе программы Елены Чернозубовой лежит широкий спектр направлений, среди которых улучшение качества медицинского обслуживания населения и открытие на территории округа дополнительных мест в детских садах.

Присутствующие на встрече избиратели смогли задать интересующие их вопросы и уточнить детали.

Выдвижение участников предварительного голосования по кандидатурам от партии для последующего выдвижения в депутаты Великолукской гордумы завершилось 20 февраля. Очередная встреча с избирателями состоится в школе № 12 25 февраля в 17:00. Само предварительное голосование назначено 3 марта. Для его проведения будет сформирован один счетный участок на базе избирательного участка № 132 по адресу: улица Дружбы, 23, корпус 2 (школа № 12).

Напомним, дополнительные выборы в Великолукскую гордуму состоятся 26 мая.

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