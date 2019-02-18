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Армянин предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранцев в Пскове

Уроженец Армении, прживающий в Пскове, предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре. 

В ходе дознания установлено, что в период времени с начала октября до конца ноября 2018 года мужчина незаконно поставил на миграционный учет в принадлежащем ему ветхом и непригодном для жилья доме в Псковском районе 13 граждан Армении и Казахстана.

Санкция статьи 322.3 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

 

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