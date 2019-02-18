Армянин предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранцев в Пскове

13:57, 22 февраля 2019, ПАИ

Уроженец Армении, прживающий в Пскове, предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что в период времени с начала октября до конца ноября 2018 года мужчина незаконно поставил на миграционный учет в принадлежащем ему ветхом и непригодном для жилья доме в Псковском районе 13 граждан Армении и Казахстана.

Санкция статьи 322.3 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.