Мастер-класс, поролоновое шоу, танцы на пилоне и концерты ждут псковичей в ТРК «Акваполис»

14:29, 22 февраля 2019, ПАИ

С 22 по 24 февраля в Пскове в ТРК «Акваполис» посетителей ждут концерты, танцы на пилоне, поролоновое шоу, мастер-класс и вечеринка с аниматорами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации комплекса.

22 февраля

Ресторан «Инжир», певица Елизавета Степанова. Начало в 21:00. Вход свободный.

23 февраля

Ресторан «Инжир», шоу на пилоне. Начало в 21:00. Вход свободный.

Развлекательный центр «Игродром», мастер-класс к 23 февраля «Аты-баты, шли солдаты». Начало в 14:00. Вход свободный

Центральный атриум ТРК «Акваполис», праздничная программа в честь 23 февраля с участием спортсменов с акробатическими номерами на шесте и спортсменами на батутах. Начало в 14:00. Вход свободный.

Аквапарк «Акваполис», SPAртакиады RELAXa: поролоновое шоу, аквагимнастика, шоу мыльных пузырей, научное шоу, показательные выступления по акробатике на шесте и многое другое. Начало в 12.00. Стоимость программы входит в цену входного билета в аквапарк.

24 февраля

Ресторан «Инжир», детская анимация - Военная вечеринка с аквагримом. Начало в 13:00. Вход свободный.