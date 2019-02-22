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Два грузовика столкнулись на трассе М9 в Пустошкинском районе

22 февраля около 22:45 произошла авария в Пустошкинском районе на 545-м километре трассы М-9. Там столкнулись два грузовых автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. На место происшествия выезжали 5 сотрудников ведомства, были задействованы две единицы техники.

В 17:42 ДТП случилось в Пскове на Рижском проспекте – легковой автомобиль сбил пешехода. На место происшествия  были направлены три сотрудника МЧС, привлекалась одна единица техники.

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