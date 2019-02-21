Американский самолёт совершил наблюдательный полёт над Россией

18:18, 23 февраля 2019, ПАИ

С 18 по 23 февраля американский самолет ОС-135Б выполнил наблюдательный полет над территорией России. Как пишет РИА Новости, он прошёл в рамках международного договора по Открытому небу.

Самолёт взлетел с аэродрома «Новый» в Хабаровске. На его борту присутствовали российские специалисты, которые контролировали соблюдение параметров полета и использования аппаратуры.

В Министерстве обороны РИА Новости сообщил, что используемый для наблюдательного полёта самолёт не предназначен для перевозки оружия, а вся аппаратура на борту прошла международные освидетельствование.