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Общество

Первый туристический космодром построят в России в ближайшие три года

В России появится первый частный космодром для суборбитальных полетов. Проект предполагает строительство к 2022 году двух стартовых столов на территории площадью 5 млн квадратных метров. Объекты могут разместиться в Нижегородской области или Татарстане. На реализацию идеи потребуется 40 млн долларов, пишет газета «Известия» со ссылкой на компанию «КосмоКурс».

Согласно планам, космодром будет использоваться для организации туристических полетов на высоту около 200 километров. При этом участники экскурсии смогут перемещаться в невесомости внутри кабины с персональными иллюминаторами. Для этого придется заплатить не менее 200 тысяч долларов и пройти специальную подготовку к полету. Первый подобный запуск запланирован на 2025 год.

По словам разработчиков проекта, космодром может быть задействован и в других целях — например, для испытаний космической техники или проведения ракетно-модельных соревнований. По мнению экспертов, характеристики комплекса не позволят размещать на нем любые суборбитальные ракеты, однако вполне подойдут для возведения новых стартовых площадок.

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