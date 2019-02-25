С работой Плюсского перерабатывающего комбината ознакомился Александр Котов

13:38, 25 февраля 2019, ПАИ

С циклом переработки полимерных отходов на производственных площадях Плюсского перерабатывающего комбината ознакомился в ходе рабочей поездки в избирательный округ председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Предприятие в посёлке открыли год назад два предпринимателя – Дмитрий Старостин и Константин Новинский. Оба выпускники Высшей школы экономики, переработкой пластика занимаются с 2012 года.

«В какой-то момент нам стало не хватать имеющихся мощностей. Мы искали площадку, объехали всю северную часть Псковской области, пока не нашли помещения бывшего деревообрабатывающего комбината. Ощущения были двоякие: с одной стороны, увидели огромный потенциал, с другой – поняли, сколько придётся вложить сил, потому что предприятие было доведено до плачевного состояния. Всё, что можно было вывезти, к тому времени уже вывезли – металл, трубы, проводку. Остались только голые стены и текущие крыши, – рассказал Дмитрий Старостин. – Но решили попробовать и начали потихонечку восстанавливать, перевозить оборудование и закупать новые линии».

Основным источником сырья для комбината являются организации и предприятия, имеющие пластиковые отходы, а также мусоросортировочные центры. «Мы его не забираем, а покупаем. И по технологии дошли до того, что теперь можем всё переработать и использовать даже грязную плёнку, включая упаковку из строительных магазинов», – отметил Константин Новинский.

Полученное сырьё на комбинате вновь перебирается, чистая плёнка отправляется сразу на гильотину, минуя мойку, остальной пластик проходит более длинный технологический путь.

На выходе получается плёнка, рукава для фасовки, пакеты любого типа, размера и плотности, с печатью и без, в рулонах и пачках для самых разных нужд. Такой широкий спектр стал возможен, во-первых, благодаря глубокому погружению в тему, во-вторых, собственным инженерным наработкам.

Предприниматели показали Александру Котову уникальное оборудование, собранное из узлов и модулей прямо в цехах. Приобретённые линии тоже дорабатываются, настраиваются. В случае поломок ремонтируются своими силами – даже детали вытачиваются здесь же. Несмотря на то, что работать приходится с вторичным сырьём, технологи комбината постоянно экспериментируют, смешивают материалы разных предприятий, общаются с коллегами и в итоге получают плёнку с нужными характеристиками. «Работать с вторичкой интереснее, – утверждает Константин Новинский. – И наша конкурентность – в гибкости, способности быстро перенастроиться на другой вид продукции, что в итоге ведёт к удешевлению».

По словам Дмитрия Старостина, за семь лет на Северо-Западе не открылось ни одного предприятия полного цикла, подобного Плюсскому перерабатывающиеся комбинату. Предприниматели заняли свою нишу, но появления аналогичных проектов не боятся, напротив, готовы консультировать тех, кто занят в сфере сортировки. Пока ППК работает только с плёнкой, но в планах есть переработка пластиковых бутылок и других полимерных отходов. «Уже изучали оборудование», – уточнил Дмитрий Старостин.

Александр Котов поинтересовался у предпринимателей, готовы ли они принять дополнительные объёмы пластиковых отходов, которые неизбежно появятся в связи с набирающей обороты «мусорной реформой». Как оказалось, темпы уже увеличились, и ППК намерен освоить всё, что будет подходить по критериям.

Ещё один важный момент, на который обратил внимание председатель Собрания, – экологическая безопасность объекта. «У нас всё в норме. Постоянно делаем замеры, производство безвредное, а отходы имеют пятый класс опасности – то есть наиболее низкую степень», – заверили руководители комбината и рассказали, как их однажды вызвали в Росприроднадзор – уже на месте выяснилось, что для обмена опыта и чтобы поставить в пример.

На комбинате работают 50 человек – местные и иностранные рабочие. Первый наплыв, по словам Константина Новинского, был «интересный» – приходили в основном те, кто по разным причинам нигде не устроился. Со временем удалось чётко наладить работу с передачей смен, о прогулах сотрудников забыли, костяк коллектива составляют сильные кадры.

Местные власти называют предпринимателей социальными партнёрами – руководители ППК частые гости на праздничных, патриотических, спортивных мероприятиях.

«Им самим интересно, вы видите их заряд! Это непосредственные участники всех наших событий, – рассказала заместитель главы администрации района Наталья Иванова. – Школьников мы сюда тоже привозили. На примере комбината можно показывать – всего реально добиться. Но к их проблемам, конечно, тоже прислушиваться надо».

Одной из таких проблем является открытый вопрос подготовки специалистов рабочих профессий. Прошли переговоры с Псковским государственным университетом, есть даже учебная база и общежитие, но пока это направление, по словам Натальи Ивановой, пробуксовывает.

Вторая проблема – стоимость электроэнергии в регионе. Всего за год комбинат стал одним из крупнейших потребителей на три района. «Стоимость должна зависеть от объёма потребления, это взаимосвязанные параметры», – уверен Дмитрий Старостин.

Александр Котов согласился, что проблему нужно обсуждать и на областном уровне, и с сетевой компанией, распределяющей электроэнергию на территории Северо-Запада.

«Не ожидал. По новостям сложилось одно впечатление, сегодня увидел совсем другое», – поделился по итогам знакомства с работой ППК председатель Собрания.

Спикер отметил, что предприятия, занятые переработкой отходов, сейчас выходят на первый план в связи с активной стадией реализации «мусорной реформы». «Что, собственно, и прозвучало в послании президента – глава государства отдельно заострил на этом внимание. Наша задача заключается не в том, чтобы организовать сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов на полигон, а в том, чтобы их отсортировать, и всё, что подлежит переработке, переработать. Это конечная цель, к которой мы стремимся, – напомнил Александр Котов. - Предприятие, которое мы посмотрели – лучший образец того, как в этом направлении нужно двигаться».

«Очень целеустремленные молодые люди, у них есть желание развивать производство, они хорошо разбираются, чувствуется, что очень глубоко изучили вопрос, – отозвался спикер о руководителях комбината. – Я уверен, у них всё получится. Но нам, областным властям, следует обращать внимание на такие предприятия и всем, чем мы можем, помогать, способствовать их развитию».

Отметим, что Плюсский перерабатывающий комбинат стал обладателем общественной премии Псковской области «Народное признание – 2018» в номинации «Открытие».