Дмитрий Старостин: Увеличение объёмов переработки ТКО – важный шаг и мы готовы участвовать в этой работе

18:18, 23 февраля 2019, ПАИ

Важным шагом назвал поручение президента РФ Владимира Путина увеличить объём переработки твёрдых коммунальных отходов с нынешних 8% до 60% соучредитель Плюсского перерабатывающего комбината Дмитрий Старостин. «Это очень важный момент, который будет способствовать снижению объёма отходов, вывозимых на полигоны», - заявил он в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя послание президента Федеральному Собранию.

«Наш комбинат, конечно же, имея ценный опыт по переработке пластика полного цикла, готов активно участвовать в программе организации раздельного сбора и переработки мусора в Псковской области. Можем предложить уже готовые решения, поскольку мы имеем опыт в переработке», - отметил Дмитрий Старостин.

Напомним, в своём послании Федеральному Собранию Владимир Путин призвал навести порядок в сфере обращения с отходами, а не отмахиваться от проблем. Он отметил, что проблемами утилизации мусора в стране не занимались десятилетиями. Полигоны превратились в огромные свалки рядом с жилыми районами. Теперь эти проблемы нужно решать.

Он призвал формировать цивилизованную систему переработки отходов и избавиться от «мутных структур», которые наживаются на этом и получают доходы в этой сфере.