Ударивший знакомую кружкой житель Куньинского района отправится в тюрьму

09:08, 26 февраля 2019, ПАИ

Житель деревни Евстигнеево Куньинского района приговорён к лишению свободы сроком на девять месяцев за нанесение побоев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 1 декабря 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме у своей знакомой в деревне Пыньки, в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений с потерпевшей взял со стола фарфоровую кружку и ударил ею женщину по лбу. В результате пострадавшая получила ушиблено-рассеченную рану (легкий вред здоровью).

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.