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Общество

Мониторинг состояния дорог и территорий, требующих ремонта и благоустройства, пройдёт в Пскове в марте

Депутаты Псковской городской Думы планируют уделить внимание контролю за уборкой территорий на своих округах, а также провести в марте мониторинг состояния городских дорог и общественных территорий, требующих ремонта и благоустройства. Об этом было объявлено на очередном совещании главы Пскова Ивана Цецерского с председателями комитетов городской Думы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на встрече присутствовали заместители главы города Елена Полонская, Сергей Гаврилов, председатель комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Григорий Стороненков, председатель комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму Валерий Тюменцев, председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Григорий Турчин, а также специалисты отделов Псковской городской Думы.

Участники совещания обсудили вопросы повышения контроля за запланированными на 2019 год в Пскове работами по благоустройству, как городских, так и общественных территорий.

Глава Пскова подчеркнул, что важно не только контролировать качество уборки городских дорог, но и уделить особое внимание состоянию тротуарных зон и автобусных остановочных комплексов. Также дано поручение проверить, как проводится уборка от снега и наледи пешеходных путей движения к образовательным дошкольным и школьным учреждениям.

По итогам выездных проверок, проведенных депутатами Псковской городской Думы, будут даны поручения в адрес подрядных организаций, а также в адрес ответственных за уборку участков должностных лиц.

Отметим, что совещания с председателями комитетов Псковской городской Думы, на которых обсуждаются общегородские вопросы, а также согласовывается график работ на предстоящий месяц, глава Пскова проводит традиционно.

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